OE2018

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu hoje que o Governo poderia ter conseguido um défice "substancialmente melhor" e que o resultado de 0,5% foi alcançado "à custa de um enorme aumento de impostos".

"Este défice é conseguido com a maior carga fiscal que alguma vez incidiu sobre os portugueses, à custa de um enorme aumento de impostos e não de uma gestão eficiente da despesa. Também há uma parte da despesa, mas são cortes à bruta", apontou, questionado pelos jornalistas, no final de uma reunião de mais de duas horas com a UGT.

O presidente do PSD considerou que, face ao andamento da economia internacional que permitiu algum crescimento, "o Governo poderia, com grande facilidade, ter conseguido um resultado substancialmente melhor", "perto do equilíbrio orçamental".