Actualidade

Nas próximas semanas o Governo quer relançar a Rede Portuguesa de Museus, com a integração de mais museus, e reativar o programa ProMuseus, interrompido há vários anos, anunciou hoje a ministra da Cultura.

Na reta final da atual legislatura, e com eleições legislativas marcadas para outubro, Graça Fonseca revelou hoje, em comissão parlamentar, que está a preparar o "relançamento da Rede Portuguesa de Museus com a entrada de um número significativo de museus".

Questionada várias vezes pelos grupos parlamentares sobre o funcionamento dos museus e monumentos, no âmbito do novo regime de autonomia de gestão, Graça Fonseca falou da reativação daquela rede e do programa financeiro ProMuseus, tendo em conta duas premissas: a mudança digital e a internacionalização dos museus.