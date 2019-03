Actualidade

O Ministério Público (MP) atribui a António Joaquim a autoria do disparo sobre Luís Grilo, na presença de Rosa Grilo, no momento em que o triatleta dormia, para poderem assumir a relação amorosa e beneficiarem dos bens da vítima.

O despacho de acusação do MP, a que a agência Lusa teve hoje acesso, conta que os dois arguidos, de 43 anos, após trocarem 22 mensagens escritas em três minutos, (das 19:02 às 19:05 de 15 de julho de 2018), "combinando os últimos detalhes relativo ao plano por ambos delineado para tirar a vida de Luís Grilo", acordaram desligar os respetivos telemóveis.

Em hora não concretamente apurada, mas entre as 19:42 de 15 de julho e as 09:00 do dia seguinte, "em execução do plano comum que já haviam acordado há, pelo menos, sete semanas", António Joaquim, na posse de uma arma de fogo municiada, dirigiu-se à habitação onde residiam Luís Grilo e Rosa Grilo, na localidade das Cachoeiras, concelho de Vila Franca de Xira.