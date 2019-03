Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, recusou hoje que o parlamento se possa substituir ao Governo na solução sobre o tempo de serviço dos professores, defendendo que terá de ser o executivo a negociar.

Rui Rio reuniu-se hoje com a UGT e tinha à sua espera, à entrada e à saída, uma pequena delegação de elementos do Sindicato Nacional dos Profissionais da Educação (Sinape), que pertence a esta estrutura sindical.

Do outro lado da rua, menos de uma dezena de pessoas empunhava cartazes quando o líder do PSD entrou e saiu da UGT contra a decisão do Governo de não repor os nove anos, quatro meses e dois dias, mas mantiveram-se em silêncio e não tentaram abordar Rui Rio, que também não se dirigiu aos sindicalistas.