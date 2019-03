Actualidade

Dois homens fechados numa sala repetem gestos do quotidiano, enquanto teorizam sobre uma cidade irlandesa inventada, "Ballyturk", que dá título à peça de Enda Walsh, a estrear na quarta-feira, pelos Artistas Unidos, no Teatro da Politécnica, Lisboa.

Os toques repetitivos de um despertador, de um relógio de cuco e de um micro-ondas são o terror destas duas personagens sem nome - 1 e 2 -, e estão sempre a marcar o tempo, nesta sexta peça do dramaturgo irlandês, nascido em 1967, que os Artistas Unidos põem em cena e que, nas palavras do encenador, Jorge Silva Melo, é "a peça mais louca" do dramaturgo.

"Ballyturk" mantém os "temas de sempre" do autor de "Acamarrados", a terceira de Walsh, estreada pelos Artistas Unidos em 2008.