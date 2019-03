Idai

Um avião da Força Aérea espanhola vai partir na quarta-feira de Lisboa com destino a Moçambique, com material de apoio às Forças Armadas portuguesas e ajuda humanitária, anunciou hoje o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA).

A aeronave, um A400M, vai partir na quarta-feira de manhã, pelas 09:15, do aeródromo militar de Figo Maduro, em Lisboa, com dez toneladas de material de apoio militar de emergência das Forças Armadas portuguesas e seis toneladas de material de ajuda humanitária no âmbito do apoio da Autoridade Nacional de Proteção Civil, GNR e Cruz Vermelha.

"Neste voo seguem, igualmente, vacinas para sarampo, tifoide e cólera, bem como 600 doses de cada uma das seis vacinas identificadas como prioritárias e disponibilizadas pelo Hospital das Forças Armadas e pelo Laboratório Militar do Exército", refere o EMGFA em comunicado.