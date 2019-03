Óbito/João Vasconcelos

O velório do ex-secretário de Estado da Indústria João Vasconcelos decorre na quarta-feira de manhã na Basílica da Estrela, em Lisboa, celebrando-se uma missa de corpo presente, adiantou fonte do PS à agência Lusa.

O ex-secretário de Estado da Indústria João Vasconcelos morreu durante a noite de hoje, em Lisboa, com 43 anos.

Fonte do PS informou a agência Lusa, depois do velório e da missa de corpo presente, pelas 12:00, o corpo de João Vasconcelos sairá de Lisboa com destino a Gafanhão, Castro Daire, distrito de Viseu, onde decorrerá o funeral.