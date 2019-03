Actualidade

Pelo menos sete pessoas, incluindo quatro crianças, morreram num ataque aéreo ocorrido perto de um hospital no noroeste do Iémen, anunciou hoje a organização não-governamental (ONG) Save the Children.

"Quatro crianças figuram entre as sete pessoas que morreram quando um hospital apoiado pela Save the Children no Iémen foi atingido por um ataque aéreo", informou a ONG, acrescentando que outras oito pessoas sofreram ferimentos e que outras duas pessoas estão dadas como desaparecidas.

Segundo o relato da organização, um míssil atingiu hoje um posto de gasolina localizado perto da entrada do hospital de Ritaf, a cerca de 100 quilómetros de Saada (noroeste do Iémen).