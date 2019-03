Actualidade

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, participa hoje, em Lisboa, no Museu Nacional da Música, na cerimónia de assinatura de um protocolo para a constituição de um Agrupamento de Entidades Adjudicantes, com vista à mudança do museu para Mafra.

Será também assinado um memorando para a instalação em Mafra de um pólo de investigação em musicologia, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa ("Memorando de Entendimento para a instalação de um Polo de Investigação da NOVA-FCSH, em Mafra"), a par do "Protocolo para a Constituição de um Agrupamento de Entidades Adjudicantes para a instalação do Museu Nacional da Música".

Os documentos serão assinados pela Direção-Geral do Património Cultural com as entidades em causa.