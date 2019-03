Idai

A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) expressou "as mais profundas condolências e solidariedade" a Moçambique, Malaui e Zimbabué, países mais afetados pelo ciclone Idai, que provocou pelo menos 786 mortes, e apelou à ajuda dos Estados membros.

Num comunicado publicado hoje no portal da organização sobre a cimeira extraordinária de chefes de Estado e de Governo da África Austral é indicado que, além das mortes, o ciclone deixou um rasto de destruição nos três Estados membros, com as inundações a destruírem quase 500 mil hectares de culturas.

Segundo os mais recentes dados das agências das Nações Unidas, a passagem do ciclone Idai em Moçambique, Malauí e Zimbabué fez pelo menos 786 mortos e afetou 2,9 milhões de pessoas nos três países.