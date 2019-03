Incêndios

O risco de incêndio vai manter-se elevado genericamente em todo o território do continente nos próximos dias, sendo hoje máximo em quatro concelhos do distrito de Faro, disse à Lusa a meteorologista Maria João Frada.

"O risco de incêndio está elevado em todo o território porque os ventos são secos. Está tudo muito seco. Os solos estão secos e não tem chovido. Além disso, o vento é de leste soprando com alguma intensidade sobretudo nas terras altas onde sopra moderado a forte", indicou a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo Maria João Frada, esta situação tem-se agravado devido à humidade baixa e às temperaturas máximas elevadas atípicas para esta altura do ano.