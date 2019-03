Actualidade

As temperaturas máximas vão manter-se elevadas no continente pelo menos até ao fim de semana, uma situação que resulta do anticiclone posicionado no Atlântico que está a bloquear a passagem de ondulações frontais, segundo a meteorologista Maria João Frada.

As temperaturas máximas verificadas e as esperadas podem contribuir, de acordo com a meteorologista, para a existência nos próximos de ondas de calor.

"Este ano temos tido sempre tempo muito seco, com anticiclones a bloquear a passagem das ondulações frontais que seriam habituais para o inverno e mesmo a primavera. Neste momento, temos o anticiclone a sudoeste das ilhas britânicas que estende a sua influência em direção aos Açores", disse.