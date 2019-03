Idai

O número de pessoas afetadas pelo ciclone Idai no centro de Moçambique ultrapassou hoje as 800.000 no registo das autoridades, segundo uma atualização que mantém o número de mortes em 468.

O total de população afetada é agora de 803.984 pessoas, segundo informação distribuída pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC).

O número de pessoas salvas subiu de 127.626, registado na terça-feira, para 135.827.