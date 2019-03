Brexit

O presidente do Conselho Europeu criticou hoje as vozes do Parlamento Europeu (PE) que se opuseram a uma extensão longa do 'Brexit', instando a assembleia europeia a não trair os britânicos, também eles cidadãos europeus.

"Antes do Conselho Europeu disse que devíamos estar abertos a uma longa extensão se o Reino Unido estivesse disposto a repensar a sua estratégia para o 'Brexit', o que obviamente implicaria que o Reino Unido participasse nas eleições europeias. Então, houve vozes que se ergueram dizendo que tal cenário seria prejudicial ou inconveniente para alguns de vocês. Deixem-me ser claro: tal pensamento é inaceitável", recordou Donald Tusk, na sua intervenção diante do PE, em Estrasburgo.

Num tom crítico, o presidente do Conselho Europeu instou a assembleia europeia a não trair "as seis milhões de pessoas que assinaram a petição para revogar o artigo 50.º, o milhão de pessoas que marchou a favor de um voto popular ou a crescente maioria de pessoas que quer permanecer na UE".