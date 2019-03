Actualidade

A bolsa de Lisboa seguia hoje em ligeira alta, numa Europa que negoceia mista, com as ações da Pharol e da Galp a puxarem pelos ganhos.

Pelas 08:35, a bolsa de Lisboa seguia com o principal índice a avançar 0,37% para 5.164,39 pontos, com 12 ações positivas, duas negativas e quatro inalteradas.

Do lado dos ganhos, a Pharol e a Galp eram as empresas que mais subiam, com as ações a avançarem 1,93% e 0,96% para 0,19 euros e 14,21 euros, respetivamente.