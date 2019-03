Actualidade

As principais bolsas europeias estavam hoje mistas, com os investidores, de novo, muito pendentes de desenvolvimentos do 'Brexit'.

Cerca das 08:50 em Lisboa, o EuroStoxx 600 subia 0,01% para 377,21 pontos.

As bolsas de Londres e Milão subiam 0,15% e 0,10%, enquanto as de Paris, Frankfurt e Madrid recuavam 0,10%, 0,02% e 0,17%, respetivamente.