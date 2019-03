Idai

O Governo moçambicano anunciou hoje que pondera encerrar as operações de busca e salvamento, considerando que o número de pessoas que precisam ser retiradas dos pontos mais afetados reduziu consideravelmente.

"Nós diminuímos muito as operações de busca e salvamento e neste momento não podemos chamar de busca e salvamento. À medida que vamos tendo contacto com pontos isolados, apercebemo-nos que há pessoas que não estão em condições de ficar nestes pontos e nessas situações pontuais nós temos resgatado essas pessoas", disse a diretora-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades Naturais (INGC), Augusta Maita.

Aquela responsável falava durante uma conferência de imprensa no Aeroporto Internacional da Beira, centro de Moçambique.