Brexit

O negociador-chefe da União Europeia para a saída do Reino Unido do bloco europeu, Michel Barnier, garantiu hoje, perante o Parlamento Europeu, em Estrasburgo, que "ninguém em Bruxelas quer roubar o 'Brexit' e destronar o voto do povo britânico".

Barnier, que se dirigia em particular ao eurodeputado britânico Nigel Farage, um dos principais rostos da campanha pela saída do Reino Unido, assegurou que a UE sempre respeitou "a decisão soberana de uma maioria dos cidadãos britânicos" no referendo de junho de 2016 que ditou o 'Brexit', "embora a lamente".

"Há dois anos que trabalho com o mesmo respeito pelo Reino Unido. Tenho admiração pelo vosso país, pela sua história, pela sua cultura, por uma série de homens e mulheres que dirigiram o país ao longo da história, sem nunca esquecer a vossa a solidariedade connosco nas horas mais sombrias do século XX. E, nessa lógica de respeito, respeitamos a decisão soberana de uma maioria dos cidadãos britânicos, mesmo que a lamentemos. Senhor Farage, ninguém em Bruxelas quer roubar o 'Brexit' e destronar o voto do povo britânico", declarou Barnier.