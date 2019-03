Idai

A deputa moçambicana do principal partido da oposição moçambicana, Renamo, Angelina Inoque criticou hoje a falta de previsão e o atraso no socorro às vítimas do ciclone Idai, considerando que a resposta foi de "correr atrás do prejuízo".

"A tragédia que se abateu sobre a zona centro do país é um problema de todos os moçambicanos. O mais triste é o atraso no atendimento e socorro às vítimas do ciclone. Os problemas repetem-se de ciclone em ciclone, de tragédia em tragédia, de tempestade em tempestade", disse Angelina Inoque.

A passagem do ciclone Idai em Moçambique, no Zimbabué e no Maláui fez pelo menos 786 mortos e afetou 2,9 milhões de pessoas, segundo dados das agências das Nações Unidas.