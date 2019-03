Actualidade

O Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum Macau) anunciou hoje a realização de uma conferência empresarial em São Tomé e Príncipe, país que só retomou relações diplomáticas com Pequim em 2016.

A conferência empresarial, vai realizar-se em julho 2019, refere o Fórum Macau, pela própria secretária-geral do secretariado permanente da instituição, Xu Yingzhen, no final de uma reunião que juntou representantes de oito países de língua portuguesa

São Tomé e Príncipe foi, durante anos, um dos poucos países com relações diplomáticas com Taiwan durante ano, o que invalidava laços com a República Popular da China, devido à política externa de Pequim.