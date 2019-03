Actualidade

O programa de apoio sustentado às artes para o quadriénio 2018-2021 vai ser atualizado para 85 milhões de euros, de acordo com uma portaria hoje publicada em Diário da República (DR).

A portaria n.º 224/2019, que atualiza os valores para este programa de distribuição de verbas por concursos, organizado pela Direção-Geral das Artes (DGArtes), vem publicada no DR n.º 61/2019, série II.

Em março do ano passado, o então ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, tinha afirmado, no parlamento, que o Programa de Apoio Sustentado às Artes, tinha aumentado 79% no quadriénio 2018/2021, face a 2013/2016, de 45,6 milhões de euros para 81,5 milhões, tendo sido fixado o valor final de 83,04 milhões, conforme publicado em DR.