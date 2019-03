Actualidade

A procura da sensação de "pica" de criar músicas guiou Manel Cruz até ao primeiro disco em nome próprio, "Vida Nova", um "álbum de canções" que reflete temas como criatividade e simplicidade, disse, em entrevista à Lusa.

Apesar de estar "habituado à pressão", de que também chegou a "fugir", apesar de ir mostrando 'singles' ao longo dos últimos meses, as questões logísticas de "planeamento do lançamento e dos concertos" levaram a alguns adiamentos do novo álbum, num "ajuste" que teve sempre em mente "o disco ficar o melhor possível".

Com data de lançamento marcada para 05 de abril, pela Turbina, "Vida Nova" surge, também, da "grande motivação para voltar a fazer alguma coisa" que lhe passou pelo "'manager' e amigo Pedro Nascimento".