Actualidade

Os cerca de 100 sinos do Palácio de Mafra, que nos últimos meses foram apeados pela primeira vez ao fim de 200 anos, começaram hoje a voltar aos seus lugares de origem da torre norte, depois de restaurados.

O diretor da obra, Filipe Ferreira, afirmou hoje à agência Lusa que "os sinos da torre norte do monumento estão agora reparados, vão ter cabeçalhos novos em madeira e estão a ser de novo instalados para ficarem musealizados, já que apenas os da torre sul vão [voltar] tocar".

Os sinos da torre sul do monumento, no distrito de Lisboa, deverão ser içados no verão, prevendo-se que toda a empreitada fique concluída até ao final deste ano.