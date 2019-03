Montepio

O ministro do Trabalho e Segurança Social recusou hoje que tenha havido um "jogo do empurra" entre o supervisor dos seguros e o Governo sobre a competência da avaliação da idoneidade de Tomás Correia, presidente da Associação Mutualista Montepio Geral.

"A competência da avaliação da idoneidade nunca esteve no Governo. O Governo não estava a empurrar, mas não a podia fazer", referiu o ministro Vieira da Silva recusando ter havido aqui qualquer "jogo do empurra".

Vieira da Silva que está a ser ouvido na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa na sequência de requerimentos do PSD e do BE, precisou que "a avaliação de idoneidade de pessoas eleitas por órgãos sociais não é matéria de somenos e não deve ser feita pelo Governo," mas por uma entidade independente.