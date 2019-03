Actualidade

A Câmara do Porto manifestou "boa vontade em reconhecer no Stop um papel criativo na cidade", disse hoje à Lusa o músico Manel Cruz, sobre o local onde trabalham dezenas de músicos.

Segundo o músico, a "micro comunidade" de artistas que se gerou no antigo centro comercial do Porto, entretanto reconvertido em vários estúdios e a funcionar devido ao "espírito" gerado pelo convívio de diferentes músicos, das mais variadas gerações e experiências, está a organizar-se para levar a bom porto o "processo de legalização do espaço".

O presidente da câmara, Rui Moreira, lembrou então que o Stop se transformou na "Big Garage" da música portuense, à semelhança de outros movimentos informais que surgiram noutras cidades da Europa, movimentos estes que a "última coisa que querem é a interferência do poder público".