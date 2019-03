Actualidade

A cantora e bailarina Blaya é a mais nomeada aos Play - Prémios da Música Portuguesa, que serão entregues em abril, competindo em três categorias, incluído Melhor Artista Solo e Melhor Canção, com "Faz Gostoso", foi hoje anunciado.

De acordo com a lista de nomeados, hoje divulgada pela organização, na categoria Melhor Artista Solo, além de Blaya, estão nomeados António Zambujo, Dino D'Santiago e Diogo Piçarra. Na categoria de Melhor Canção, para a qual Blaya também está nomeada com "Faz Gostoso", domina o hip-hop, com ProfJam ("Água de Côco"), Valas ("Estradas no Céu" com Raquel Tavares) e Wet Bed Gang ("Devia Ir") também em competição.

A terceira nomeação de Blaya é na categoria Melhor Videoclipe, com "Eu Avisei", para qual estão ainda nomeados Boss AC (com "Queque foi"), Pedro Abrunhosa ("Amor em tempo de muros") e ProfJam ("Água de Côco").