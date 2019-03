Actualidade

O Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI) e o Dias da Dança (DDD) vão este ano juntar as respetivas edições, de 24 de abril a 25 de maio, foi hoje anunciado.

Ao todo, são 27 os palcos pelos quais os dois festivais vão passar, principalmente no Porto, em Matosinhos e em Vila Nova de Gaia, mas chegando também a Viana do Castelo - estas, as quatro cidades organizadoras -, e ainda a Felgueiras.

A programação foi hoje anunciada, no Dia Mundial do Teatro, no Clube Fenianos Portuenses, em torno de um cenário tropical montado para o efeito, com o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, a destacar "o dia verdadeiramente especial, histórico para o panorama cultural do Porto e do Norte do país".