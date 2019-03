Actualidade

A Câmara de Mafra vai liderar a empreitada da instalação do Museu Nacional da Música no Palácio de Mafra, e a Universidade Nova de Lisboa vai estabelecer um polo de investigação, segundo os protocolos hoje assinados em Lisboa.

A cerimónia, hoje às 12:00, nas atuais instalações do Museu Nacional da Música (MNM), na estação de Metropolitano do Alto dos Moinhos, contou, entre outras personalidades com a ministra da Cultura, Graça Fonseca.

"É mais um passo na concretização da instalação do MNM no Palácio Nacional de Mafra (PNM)", depois do protocolo assinado em 31 de janeiro último, para a sua instalação naquele monumento, disse, à agência Lusa, Graça Fonseca.