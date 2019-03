Seca

O presidente da Câmara de Alcácer do Sal criticou hoje o Governo pela "falta de respostas" para enfrentar a seca na bacia hidrográfica do Sado, afirmando que o grupo de trabalho, criado em 2018, não produziu efeito.

"É uma situação extraordinariamente preocupante que exige de todos nós medidas para mitigar e acelerar respostas, que há muito temos defendido e o Governo não tem tomado as medidas suficientes para resolver este problema ou para atenuar as consequências das alterações climáticas", disse à agência Lusa Vítor Proença (CDU).

Com os níveis da albufeira de Pego do Altar, em Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, abaixo dos 50% e perante esta "dura realidade", o autarca comunista reclama "medidas e ações", porque, segundo diz, "se não chover, não há resposta" para enfrentar os efeitos da seca.