Actualidade

O dicionário "Quem é Quem na Museologia Portuguesa", com 189 autores que exerceram atividade em Portugal entre o século XVIII e os anos 1960, vai ser disponibilizado 'online', a partir de quinta-feira.

O livro, que será apresentado publicamente nesse dia, às 18:00, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, é uma publicação técnico-científica, iniciativa do Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (IHA-FCSH-NOVA)

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) associou-se ao projeto - que conta ainda com o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia - mediante a celebração de um acordo de colaboração com o IHA, que permitiu a conclusão deste primeiro volume.