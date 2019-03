Actualidade

O Tribunal Central Criminal de Lisboa começa a julgar na segunda-feira o cidadão marroquino acusado pelo Ministério Público de pertencer ao grupo Estado Islâmico e de recrutar operacionais em Portugal, a troco de 1.500 euros mensais.

A primeira sessão do julgamento está marcada para as 09:30 e servirá para ouvir Abdessalam Tazi, 65 anos, que se encontra em prisão preventiva desde 23 de março de 2017 na cadeia de alta segurança de Monsanto, em Lisboa.

"A postura do senhor Abdessalam Tazi será a mesma que mantém desde o início em que foi detido na Alemanha. Isto é, colaboração absoluta e total com as autoridades judiciárias portuguesas no sentido de esclarecer todos os factos de que está acusado e pronunciado. Pelo que irá prestar declarações no início do julgamento, como o fez no decurso de todo o processo", disse hoje à agência Lusa o advogado do arguido.