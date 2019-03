Idai

Medicamentos recolhidas nos quartéis do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB) de Lisboa foram hoje entregues à Cruz Vermelha, para seguirem por avião para Moçambique, estando a Câmara da capital a equacionar enviar posteriormente mais bens por barco.

"Agora seguem os medicamentos prioritários. A situação é muito delicada porque há muitas grávidas e estão a haver partos prematuros face ao 'stress' da circunstância", disse à Lusa o vereador da Proteção Civil na Câmara de Lisboa, Carlos Castro (PS).

Estes medicamentos foram hoje entregues para seguirem no avião da Cruz Vermelha que sairá no domingo para a cidade da Beira, referiu o autarca, sublinhando que o município está articulado com os Estados português e moçambicano.