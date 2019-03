Actualidade

Uma equipa internacional de investigadores, incluindo portugueses, observou diretamente um planeta fora do Sistema Solar pela primeira vez com a técnica de interferometria ótica, anunciou hoje o Observatório Europeu do Sul (OES) em comunicado.

Da equipa, cujos resultados da observação foram publicados na revista científica Astronomy and Astrophysics, fazem parte os especialistas em instrumentação para astrofísica António Amorim e Paulo Gordo (Universidade de Lisboa) e Paulo Garcia (Universidade do Porto).

A interferometria ótica é uma técnica que permite aos astrónomos criarem um 'supertelescópio' ótico, ao combinarem telescópios mais pequenos, e observarem um planeta diretamente e não por intermédio do efeito gravítico que exerce sobre a estrela-hospedeira (método de deteção indireto).