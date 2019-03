Actualidade

O príncipe Aga Khan vai doar três pinturas portuguesas do século XVII ao Estado português, numa cerimónia que decorrerá na sexta-feira, no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, foi hoje anunciado.

De acordo com um comunicado do gabinete da ministra da Cultura, Graça Fonseca, das obras doadas, da autoria do pintor Bento Coelho da Silveira (1617-1708), pintor régio de D.Pedro II, duas destinam-se ao Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, e a outra ao Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto.

Ao Museu Nacional de Arte Antiga serão agora entregues "Repouso no regresso do Egipto" e "Virgem com o menino e a visão da Cruz".