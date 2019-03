Actualidade

O Parlamento Europeu aprovou hoje novas metas para a redução das emissões de dióxido de carbono (CO2) dos automóveis na União Europeia (UE) e incentivos para a venda de veículos de emissões zero e de baixas emissões.

De acordo com a nova legislação, hoje aprovada no hemiciclo de Estrasburgo por larga maioria, com 521 votos a favor, 63 contra e 34 abstenções, as emissões médias de CO2 dos automóveis novos terão de ser inferiores em 15% em 2025 e em 37,5% em 2030, em comparação com os limites de emissões em 2021.

Para os veículos comerciais ligeiros os objetivos serão de 15% e de 31%, respetivamente, estabelece a diretiva.