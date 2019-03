Actualidade

Poetas e artistas oriundos dos Açores, do país e do globo estão a "invadir" os bares, cafés, restaurantes e transportes da Terceira com um 'smog' de poesia, numa iniciativa do Instituto Açoriano de Cultura (IAC), que termina no sábado.

Carlos Bessa, presidente da direção do IAC, refere que "não se sabe nem se quer definir a poesia" e que, com o termo 'smog', pretende-se "sublinhar isso mesmo, a riqueza e a multiplicidade da poesia, cujos contornos, qual 'sfumato', se diluem dentro de cada leitor, de cada ouvinte".

O IAC pretende com esta iniciativa "dar visibilidade à literatura açoriana, divulgar poetas com obra relevante, embora alguns sejam pouco conhecidos, por assumir a ilha como um espaço de criatividade e de sonho".