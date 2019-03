Incêndios

Mais de uma centena de operacionais estão hoje a combater um incêndio na zona de Carrazedo, em Bragança, com o vento a dificultar as operações no terreno, disse à Lusa o comandante distrital de operações de socorro, Noel Afonso.

O alerta foi dado às 12:39 e o fogo continua com duas frentes ativas, continuando o número de operacionais e meios sempre a aumentar porque "a situação no terreno não é fácil", disse o comandante.

"Há muito vento no local, o que dificulta as operações", afirmou.