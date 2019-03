Actualidade

O clube alemão Bayern de Munique anunciou hoje no seu sítio a contratação do futebolista Lucas Hernández por 80 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão do defesa dos espanhóis do Atlético de Madrid.

O internacional francês vai juntar-se aos 'bávaros' no dia 30 de junho para cumprir contrato até 2024.

"Estou muito satisfeito por termos conseguido contratar Lucas Hernández, um dos melhores defesas do mundo e atual campeão mundial", afirmou o diretor desportivo do Bayern, Hasan Salihamidzcic, acrescentando que o defesa "vai prolongar a tradição dos jogadores franceses na história do Bayern".