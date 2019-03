Actualidade

Uma feira do livro, palestras, cinema, exposições e até zonas temáticas dedicadas Harry Potter e Star Wars são algumas das iniciativas previstas para o festival literário de ficção científica e fantasia, que começa a 5 de abril, em Lisboa.

Trata-se da 2.ª Edição do Contacto - Festival Literário de Ficção Científica e Fantasia, uma iniciativa da Imaginauta, em parceria com a Biblioteca de Marvila e as Bibliotecas da Rede de Bibliotecas Municipais de Lisboa (BLX), que terá lugar nos próximos dias 5 e 6 de abril, na Biblioteca de Marvila, anunciaram os organizadores.

Este projeto de entrada livre conta com uma feira do livro, sessões com autores portugueses, como João Ventura, Joana Afonso, Fábio Veras e Luís Zhang, e lançamentos de livros, como é o caso de "As Crónicas de Byllard Iddo - A Batalha da Escuridão", de Bruno Martins Soares, "O outro lado de Z", de Nuno Duarte (argumentista), Joana MOSI Simão (arte), "Antologia Winepunk - A Guerra das Pipas", de Carlos Silva, João Ventura e Rogério Ribeiro, ou "Amadis de Gaula - Livro I", de Carlos Silva.