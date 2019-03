Incêndios

Mais de dois mil incêndios rurais registaram-se este ano, tendo ocorrido o maior número de fogos nos distritos do Porto e de Vila Real, avançou hoje à Lusa a Proteção Civil.

Segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), ocorreram em Portugal continental 2.045 incêndios rurais desde 01 de janeiro.

A ANPC indica que o distrito com maior número de ocorrências de fogo foi o Porto, com o 266, seguido de Vila Real (260), Viseu (242), Braga (241), Viana do Castelo (190), Aveiro (136) e Lisboa (132).