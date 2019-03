Actualidade

Uma colisão rodoviária na Estrada Nacional (EN) 120, na zona do Barranco das Vacas, no concelho de Aljezur, no Algarve, provocou hoje dois feridos graves e originou o corte da estrada, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o acidente que envolveu duas viaturas ligeiras ocorreu pelas 16:51, na EN120, entre os concelhos de Vila do Bispo e de Aljezur, no distrito de Faro.

"A colisão obrigou ao corte da estrada para a assistência aos dois feridos, encontrando-se no local [pelas 18:00] um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)", informou a fonte.