Calçada portuguesa, azulejos, mar e sol foram inspirações para "Portugal", a nova coleção outono/inverno que a 'designer' Fátima Lopes apresenta a 05 de abril, em Lisboa, depois de exibida em Paris, e que conta com uma encomenda da cantora Beyoncé.

"O vestido preto, em seda, com fios prateados, que encerrou o meu desfile na Semana da Moda de Paris - no início de março - já foi encomendado pela cantora norte-americana Beyoncé e foi enviado na sexta-feira passada para Los Angeles", nos Estados Unidos, avançou hoje à Lusa a criadora, revelando que a nova coleção outono/inverno 2019-2020 volta a ser apresentada no dia 05 de abril, pelas 21:00, em Lisboa, no hotel Epic Sana.

"Estou na moda há 27 anos e há 20 anos nas semanas da moda de Paris. Fiz a minha 41.ª participação em Paris este mês e sou a única portuguesa a fazê-lo desde há 20 anos consecutivamente. Achei que o tema [da coleção] só podia ser sobre Portugal e, por isso, toda a coleção é inspirada na calçada portuguesa, azulejos, serra, mar, sol e telhas", contou a 'designer'.