Inquérito/CGD

O PSD e o CDS-PP pediram hoje acesso aos documentos, que a EY revelou não lhe terem sido disponibilizados, relativos a quatro dos 25 créditos mais problemáticos identificados na auditoria realizada à CGD.

No início da audição ao governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, que está a ser ouvido na Assembleia da República, o deputado do CDS-PP João Almeida disse que "se a CGD tem [os documentos], os deve enviar imediatamante" à comissão parlamentar de inquérito.

Também o PSD apresentou um requerimento ao presidente da comissão, Luís Leite Ramos, em que solicita "com caráter de urgência" ao banco público "toda a informação que não esteja sob segredo de justiça, na posse da CGD, relativa aos quatro contratos referidos".