Actualidade

A cooperativa da Gestão dos Direitos dos Artistas (GDA) considera que a diretiva dos direitos de autor, aprovada na terça-feira no Parlamento Europeu (PE), é "decisiva" para tornar a internet justa para os artistas.

Para a GDA, a diretiva sobre os Direitos de Autor no Mercado Único Digital "é um passo decisivo no sentido de tornar a internet mais justa para os artistas", e é "o coroar de esforço reivindicativo de muitos artistas que têm lutado pelo reconhecimento a uma remuneração justa", sempre que "as suas obras são exploradas comercialmente nas plataformas digitais".

A GDA é a entidade que em Portugal gere os direitos de propriedade intelectual de atores, músicos e bailarinos.