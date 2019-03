OE2019

O Estado arrecadou mais 929 milhões de euros em impostos nos dois primeiros meses deste ano, face ao mesmo período de 2018, num total de quase 7,7 mil milhões de euros, revela a síntese de execução orçamental publicada hoje.

"Até fevereiro a receita fiscal líquida do subsetor Estado registou um aumento de 928,5 milhões de euros (+13,7%) face ao período homólogo, atingindo quase 7,7 mil milhões de euros", lê-se na síntese de execução orçamental divulgada hoje pela Direção Geral do Orçamento (DGO).

Esta evolução resultou "fundamentalmente do desempenho do IVA, do ISP e do IRS", destacando-se também o comportamento dos restantes impostos, com exceção do imposto sobre o tabaco, explica o organismo.