Inquérito/CGD

Um relatório de auditoria do Banco de Portugal de 2011 já fazia referência "precisa e minuciosa" aos créditos problemáticos identificados pela auditoria da EY à Caixa Geral de Depósitos (CGD), revelou hoje a deputada do BE Mariana Mortágua.

"Eu também achava que o relatório da EY tinha sido decisivo para estas avaliações [sobre os créditos], até que vou procurar nos documentos enviados ao parlamento e encontro uma auditoria do Banco de Portugal de 2011", disse Mariana Mortágua durante a comissão parlamentar de inquérito à CGD, na Assembleia da República, em Lisboa.

Nesse documento do Banco de Portugal, a deputada afirmou ter encontrado informação "sobre os contratos mais precisa e minuciosa" do que na auditoria da EY e essa informação contém referências explícitas a grandes devedores da CGD, como o empresário Joe Berardo, a Investifino, o Grupo Espírito Santo ou o grupo Goes Ferreira.