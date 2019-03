Brexit

O Parlamento britânico aprovou hoje à noite, com 441 votos a favor e 105 contra, a legislação interna necessária para alterar a data de saída do país da União Europeia ('Brexit'), inicialmente agendada para 29 de março.

Após mais de uma hora de debate, os deputados da Câmara dos Comuns pronunciaram-se por uma maioria de 336 votos a favor desta proposta do Governo que já se sabia antecipadamente contar com o apoio do executivo da primeira-ministra conservadora, Theresa May, e do principal partido da oposição, o Partido Trabalhista.

A legislação agora aprovada tem duas datas de saída, às 23:00 de 12 de abril ou, na condição de um Acordo de Saída ser aprovado até às 23:00 do dia 22 de maio.