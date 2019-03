Actualidade

A comissão de reforço da transparência na política aprovou hoje, na especialidade, o regime de exercício de funções pelos titulares de cargos políticos e públicos, incluindo uma entidade fiscalizadora junto do Tribunal Constitucional.

Ao fim da manhã e da tarde, os deputados aprovaram a Entidade para a Transparência e algumas das suas competências, com o apoio do BE, que a propôs, e de PS e PSD, apesar da oposição anunciada de partidos como o CDS-PP ou o PCP.

Esta lei enumera as entidades obrigadas a fazer um registo de interesses e rendimentos, um modelo único, que funcionará junto da Entidade e que aplicará sanções a quem não fizer esse registo.