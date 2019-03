Actualidade

Os partidos da coligação do Governo timorense no enclave de Oecusse anunciaram hoje que querem a suspensão imediata do presidente da Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA).

Os partidos "apelam ao VIII Governo constitucional para que tome a decisão de suspender de forma imediata Mari Alkatiri do cargo de presidente da RAEOA-ZEESM, considerando que o orçamento para a região foi implementado de forma "privada, partidarizada e para beneficiar familiares ou militantes do partido Fretilin".

Os partidos da coligação pedem ainda que o primeiro-ministro, Taur Matan Ruak timorense, "nomeie um novo presidente da RAEOA" para substituir Alkatiri, cujo mandato oficial termina em julho.