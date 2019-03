Actualidade

Uma única pessoa no estado Wisconsin, Estados Unidos, acertou nos números da lotaria com o terceiro maior prémio da história do país: 768,4 milhões de dólares (mais de 682 milhões de euros).

"Vai ser uma primavera muito verde para o nosso primeiro vencedor do jackpot da Powerball de 2019" sublinhou o presidente do Grupo Powerball Product Group e CEO da New Mexico Lottery, em comunicado

"Um jackpot deste tamanho pode realizar muitos sonhos, não apenas para o vencedor, mas para todos os beneficiários da lotaria e para o estado, de sorte, de Wisconsin"